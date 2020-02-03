Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasar tespitleri noktasında bugüne kadar Malatya’da 518 yıkık, 5 bin 208 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak yapı tespit edildi. Hasar tespit çalışmaları Malatya genelinde ise devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi deprem sonrası yıkılan yapıların molozlarını kaldırıyor. Ağır hasar görmüş, oturulamaz bina ve yapıların ise yıkımını yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Malatya kent merkezi başta olmak üzere, Doğanyol, Kale ve Pütürge’de hasar tespiti sonrası yıkım kararı çıkan yapılar bir bir yıkılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilçe belediyeleriyle koordineli yapılan çalışmalarla depremin izleri siliniyor. Her türlü tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, Sivas Caddesi üzerinde bulunan Yağmur Apartmanın yıkımını kontrollü bir şekilde yaptı. Büyükşehir Belediyesi oturulamaz tespiti bulunan diğer yapıların yıkımına ise devam ediyor. Kale, Doğanyol ve Pütürge’de ise yıkılan evlerin molozları kaldırılıyor. Ağır hasarlı yapıların yıkımı da yine kontrollü bir şekilde yapılıyor.

Bünyesinde bulunan bütün teknik personeli sahaya süren Büyükşehir Belediyesi, hasar tespiti noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına destek veriyor.