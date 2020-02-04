Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan B.S.’ın (20) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, B.S.’ın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti
04.02.2020 - 01:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 - 01:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.
Etiketler : firar,haberler,cezaevi,
679174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679174.aspx
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