Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan B.S.’ın (20) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, B.S.’ın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.