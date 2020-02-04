Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan B.S.’ın (20) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, B.S.’ın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.