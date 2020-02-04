Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Moğolistan ve Kazakistan sınırında bulunan, aynı zamanda Çin sınırına oldukça yakında yer alan Omsk’ta, korona virüsüne karşı halkın tedirginliği devam ediyor. Şehirlere yakın noktalarda korona virüsü taşıyan kişilerin tespit edilmesinden sonra halk maskelerle dışarıya çıkmaya başladı. İnsanlarla yakın temas kuran taksi şoförleri ise özellikle nükleer felaketlerde kullanılan maskelerden takarak özel kıyafetler giydi.

Taksilere binen bazı müşterilerin de maske kullandığı görülürken bazıları ise virüs kapma riskini düşünmeden maskesiz dolaşmaya devam etti. Taksilere binenler ise şoförlerin virüse karşı giydikleri kıyafetleri ve maskeleri görünce oldukça keyifli anlar yaşadı. Taksi şoförleri bölgenin riskli noktada bulunması gerekçesiyle böyle bir önlem aldıklarını söylerken, kendilerini bu virüse karşı aynı şekilde korumaya devam edeceklerini ifade etti.