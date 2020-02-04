Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonyahaber kanalı Polsat News’un aktardığına göre; Janusz Goray adındaki görme engelli vatandaş, bir otomobilin çarpması sonucu yeniden görmeye başladı.

Habere göre Janusz Goray, 20 yıl önce alerjik bir reaksiyon sonucunda sağ gözünün retinası ile ilgili sorun yaşamaya başladı, sol gözü ise sadece şekilleri ve ışığı fark edebiliyordu.

Geçirdiği kaza sonrasında kırılan kalça kemiğinin iyileştirilmesi amacıyla hastaneye götürülen ve burada 2 hafta tedavi gördükten sonra taburcu edilen Goray, her iki gözünün de neredeyse kusursuz bir şekilde görmeye başladığını fark etti.

SEBEBİ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Doktorlar, Goray yapılmak istenen araştırmaya katılmayı reddettiği için gözlerinin yeniden görmeye başlamasının nedenlerini açıklayamıyor.

Kazada kafası önce otomobile, ardından asfalta çarpan Goray ise görme yetisini bu iki darbe sonucunda geri kazanmış olabileceğini düşünüyor.