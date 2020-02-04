Kaza, İlçeye bağlı Arakonak Beldesi yakınlarında D 300 karayollarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muş'tan Bingöl istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 DM 6166 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden dereye uçtu.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, karlı zemin nedeniyle vatandaşların sağlık ve jandarma ekiplerine destek vermesiyle el birliğiyle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Otomobil köprüden uçtu, yaralı el birliğiyle kurtarıldı
04.02.2020 - 19:17 | Son Güncelleme: 04.02.2020 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’ün Solhan ilçesinde köprüden dereye uçan araçta yaralanan 1 kişi ele ele yardımlaşarak kurtarıldı.
Kaza, İlçeye bağlı Arakonak Beldesi yakınlarında D 300 karayollarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muş'tan Bingöl istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 DM 6166 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden dereye uçtu.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,yardımlaşma,
679337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679337.aspx
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