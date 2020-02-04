Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta içi bir anda ortadan kaybolan lise 11. sınıf öğrencisi Akdağ, 6 günür her yerde aranıyor. Kendi imkanları ile kızlarını bulamayan aile üyeleri polise ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler lise öğrencisini bulmak için çalışma başlattı.
17 yaşındaki kayıp genç kız her yerde aranıyor
04.02.2020 - 22:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Arifenur Akdağ 6 gündür her yerde aranıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayıp kız,
679355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679355.aspx
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