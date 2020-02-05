Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararması, yoğun sis ve yağış nedeniyle yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi. 7 kişilik AKUT ekibi, bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını başlattı.Zorlu arazi şartlarında arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekiplerin, kaybolun 3 kişinin yerini belirlediği ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.