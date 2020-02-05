Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararması, yoğun sis ve yağış nedeniyle yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi. 7 kişilik AKUT ekibi, bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını başlattı.Zorlu arazi şartlarında arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekiplerin, kaybolun 3 kişinin yerini belirlediği ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.
İzmir’de dağda kaybolan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı
05.02.2020 - 01:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Etiketler : izmir,akut,
679371 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679371.aspx
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