Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört asırdan uzun bir süredir devam eden festivalde sekiz farklı grup arasında, 700’den fazla üyesiyle en kalabalık ekip olan “Los Turcos” grubunun kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle davet edilen Mehteran Birliği, 46 kişilik bir grupla Sax’a geldi. Resmigeçit boyunca yol kenarında ve balkonlarda bekleyen İspanyollardan yoğun alkış alan Mehteran Birliği, “Ordumuz Etti Yemin”, “Tekbir ve Cenk,” “Fatih” ve Ordu” marşlarının yanı sıra İspanyolların bildiği “Que viva España” (Yaşasın İspanya) ve “Porom pom pero” şarkılarını da seslendirerek halkı coşturdu.