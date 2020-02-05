Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tedavi sürecini tamamlayan ve protez bacakları sayesinde rahatlıkla yürüyebilen Durmuş, uzun bir aradan sonra ilk defa, görev yaptığı Kayseri Develi İMKB Fen Lisesine geldi. Okulun bahçesinde öğrencileri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılanan Durmuş, eğitim-öğretim yılının ikinci yarısının ilk gününde öğrencileriyle bir araya geldi. Ders anlatmak için girdiği sınıfında öğrencilerinin kendisi için hazırladığı slayt gösterisini izleyen ve hediyesini alan Durmuş, masasına konulan çiçeklerle de büyük mutluluk yaşadı. Durmuş “13 yıllık öğretmenim ama meslek hayatıma başlarken bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Yeni bir ben olarak geldim. Aslında tekrardan doğdum” ifadelerini kullandı.



CESUR BİR KARAR

Buket Durmuş, ameliyat kararı alırken ailesine ve öğrencilerine danıştığını belirterek şöyle konuştu: Hayatımın en cesur kararını vererek bu ameliyatı oldum. Yaklaşık dört ay, ayaklarım olmadığı için yatağa bağımlı kaldım. O dört ay boyunca hareket edebilmenin ne kadar büyük bir özgürlük ve bir o kadar da sağlıklı insanlar tarafından ne kadar küçümsendiğini anladım. Sahip olduğunuz sağlığın kıymetini bilmeniz lazım...