Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından birçok belediye, özel kurum ve kuruluş ile çok sayıda vatandaş bölgeye AFAD aracılığıyla maddi, eşya ve gıda yardımı gönderdi. Depremin oluşturduğu zararın karşılanmasına katkı sunan kuruluşlar arasında Günaydın Grubu da yer aldı. Grubun kurucu ortağı Cüneyt Asan, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD temsilcilerini ziyaret ederek, 800 bin lira değerinde bağış yaptı. Asan “Ben, çaresizlik ve yokluk nedir iyi bilirim. Depremin evlerde ve kalplerde oluşturduğu hasarı bir nebze de olsa dindirebiliyorsak ne mutlu. Doğduğumuz coğrafyada yardımın söylenmesi ayıptır ancak özel ve bütün iş insanlarına yol açmak, iyilik zinciri oluşturmak istedik” dedi.