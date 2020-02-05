Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardından emniyet birimleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda bir grubun 26 ilde üniversite, hastane ve okul kantini ihalelerine fesat karıştırdığı belirlendi. Güvenlik güçleri şahısların yakalanması 34 şehirde eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 158’i şirket sahibi 10’u kamu çalışanı olmak üzere 168 kişiden 143’ü yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere Adana’ya getirildi. Polis, diğerlerinin peşine düşerken grubun 48 ayrı ihalede devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü. İHA