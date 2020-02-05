Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da 16 yaşındaki G.G isimli genç kız, erkek arkadaşıyla yaşadığı problemlerden dolayı köprüden nehre atlayarak intihar etmeye kalkıştı. Nehre girerek kızını kurtarmaya çalışan baba, suyun akıntısına kapılıp, kayboldu.

İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KIZ KURTARILDI

Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan olayda, bir süredir erkek arkadaşıyla sorunlar yaşadığı iddia edilen 16 yaşındaki G.G. ilçedeki köprüye giderek nehre atladı. Kızının intihar etmeye kalkıştığını gören Gürsel G. kızını kurtarmak için nehre girdi. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak yardım beklerken, baba Gürsel G. ise suyun akıntısına kapılarak kayboldu.

BABA AKINTIYA KAPILDI

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri tarafından G.G. mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Gürsel G. için ise Samsun'dan gönderilen AFAD ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bölgede arama tarama çalışmalarına başlatıldı.



"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, kayıp olan baba için AFAD ve itfaiye ekiplerinin seferber edildiğini belirterek, "Yaşanan olayda Gürsel G. isimli vatandaşımız suyun akıntısına kapılarak kaybolmuştur. Yetkili ekiplerimiz tarafından tüm imkanlar seferber edildi" diye konuştu.