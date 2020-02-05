Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın yaşandığı Karabet Tüneline 4 kilometre mesafedeki bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekipleri, çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplere, vatandaşlar da destek veriyor.

Bu arada çığın altından kurtarılan minibüsteki 6 kişi ile iş makinesi operatörünün tedavileri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Dün üzerine çığ düşen iş makinesi ve minibüste bulunan 7 kişi ekiplerce kurtarılmış, 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, olayda yaralı kurtarılan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, çığ altında 2 kişinin daha olabileceğinin değerlendirildiğini, ekiplerin de bu yönde çalışma yürüttüğünü anlatmıştı.