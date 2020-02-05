Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Sinop'un Boyabat ilçesinin Çamlıca köyünde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fayık Bıyık'a (61) ait evin mutfağında yangın çıktı. Yangını söndürmek için alevleri arasına dalan Arife Bıyık (60) ve eşi Fayık Bıyık'ı ölümden komşuları kurtardı. Yüzünden ve vücudundan yanan Arife Bıyık ile sağ elinden yanarak yaralanan Fayık Bıyık, Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıyık çifti ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Arife Bıyık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fayık Bıyık kendilerini ölümden komşularının kurtardığını söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.