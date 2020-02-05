Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat’ta turizm sektöründe çalışan Şüheda Koçak’tan (34), 10 Ocak’tan itibaren haber alınamıyor. Koçak’ın Mersin’de yaşayan ailesi kızlarının Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde bir kız arkadaşıyla birlikte ikamet ettiğini belirterek, 31 Ocak’ta kayıp başvurusunda bulundu. Aile, kızlarından son olarak Antalya’nın Kepez ilçesinden haber aldıklarını belirtti.