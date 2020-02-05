Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şiddetli yağış ve saatte 75 ile 105 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle ilçenin Sarımsaklı mevkii ile Altınova ve Sahilkent Mahallelerinin yanı sıra Yunus Emre Parkı ile Gönül Yolu Köprüsü mevkilerinde kıyıya bağlı olan küçük balıkçı tekneleri battı.



Aynı bölgelerde bazı küçük balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu ahşap iskeleler de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle parçalandı.



Sahilkent Mahallesi’nde bazı ağaçların yıkıldığı gözlenirken, fırtına nedeniyle Yunus Emre Parkı’nda bodur ağaçlar olumsuz etkilendi.



Şiddetli yağış nedeniyle Sarımsaklı bazı evlerin bodrum katlarını su bastığı öğrenilirken, Altınova Mahallesi’nde bazı ekili tarım arazilerinin de sular altında kaldığı

bildirildi.

Meteorolojiye göre fırtınanın gece saatlerinden itibaren sineceği ve bölgede hava sıcaklıklarının 10 ile 15 derece arasında düşeceği öğrenildi.