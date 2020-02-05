Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yaptı. Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.
Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandı
05.02.2020 - 19:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir İstanbul seferini yapan bir uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : uçak kazası,polis ekipleri,
679522 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679522.aspx
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