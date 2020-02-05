Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında, ekibin üzerine çığ düştü. Çığ düşmesi ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin de Aydın'ın Çine ilçesi Karahayıt Mahallesi'nden Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin olduğu belirlendi. Evli ve 3 aylık çocuk babası olan Keskin'in acı haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Aydın'a şehit ateşi düştü
05.02.2020 - 21:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Çine ilçesinden Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin, Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : asker,şehit,çığ felaketi,
679538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679538.aspx
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