Olay, saat 20.00 sıralarında Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin otopark kısmındaki et lokantasında meydana geldi. Et lokantasında içeride müşterilerin bulunduğu sırada fırtına nedeniyle işletmenin camı patladı. Cam patlaması sonucu içeride bulunan müşterilerden Ertuğrul Savaş G.(43) - Mehmet Erkan B. (49,) Onur B.(44), Yılmaz B. (38) ve Emine Ç.(19) yaralandı.



Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, yaşanan olayın ardından et lokantasındaki çalışanlar camı kırılan bölgedeki parçaları temizleyerek, ortadan kaldırdı. İşyerinde ayrıca, arka bölümlerde fırtına nedeniyle devrilen pano da çalışanlara tarafından kaldırılarak iç bölüme taşındı.