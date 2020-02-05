Çukurca ilçesinde bulunan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu Üs Bölgesinde bakım faaliyeti icra edildi esnada el bombasının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama:
"Hakkari/Çukurca’da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Hakkari'den acı haber geldi! 1 asker şehit oldu
05.02.2020 - 23:03 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 23:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.
Çukurca ilçesinde bulunan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu Üs Bölgesinde bakım faaliyeti icra edildi esnada el bombasının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Hakkari,şehit,
679548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679548.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER