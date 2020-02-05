Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince Ödemiş, Nazilli ve Kiraz ilçelerinde başlatılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.