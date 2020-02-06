Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buca Belediyesinin açıklamasına göre, belediyeye bağlı zabıta ekipleri Seyhan Mahallesi’nde depo görünümündeki bir imalathaneye baskın yaptı. İmalathanede döner hazırlandığını belirleyen ekipler, bozulmuş 3 ton 100 kilogram tavuk ve hindi eti ele geçirdi. Bozuk etler imha edilirken, ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şimdiye kadar birçok iş yeri hakkında işlem yapıldığını vurgulayarak “Yaptırımların caydırıcı olması gerekiyor. Sağlıksız ürünleri piyasaya sürüp kazanç elde edenler, yüzlerce kişinin canına kastetmektedir. Bu bir gıda terörüdür. İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım” dedi.



Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan’ın imha edilmesi gereken tavukların çamaşır suyuyla yıkanarak dönerde kullanıldığı iddiasını önceki hafta manşetimize taşımıştık.