Bingöl’de kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Karlıova ve Kiğı ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.
Bingöl'de iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi
06.02.2020 - 09:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’ün Karlıova ve Kiğı ilçelerinde kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Etiketler : Bingöl,
679621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679621.aspx
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