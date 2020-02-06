Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcunun boğazını kesip bir miktar altını alarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler'de kuyumcu soygunu!
06.02.2020 - 11:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcunun boğazını kesip bir miktar altını alarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Bahçelievler,
679639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679639.aspx
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