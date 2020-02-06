Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 8 askerden Uzman Çavuş Gökhan Orhan’ın 50 yaşındaki Annesi Fatma Orhan, geçtiğimiz pazartesi günü İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından şehit haberi verildiği sırada fenalık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Sandıklı Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan anne Fatma Orhan’ın durumun ciddiyetini koruduğu ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi.