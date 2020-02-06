Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim'in babası Talat Terim, ölümünün 1. yılında Adana’daki kabri başında anıldı. Adana Asri Mezarlığı'nda mevlit okutulurken Fatih Terim, annesi Nuriye Terim ve eşi Fulya Terim ile birbirine sarılarak ağladı. Terim’im kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın da mevlit sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.

Mevlide Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in yanı sıra aile yakınları katıldı.