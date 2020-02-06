Edinilen bilgilere göre, Akmescit Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında kepçenin yandaki binanın temeline girmesi ile 4 katlı bina büyük bir sesle çatırdayarak kaydı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, binadan tahliye edildi. Aileler pansiyonlara yerleştirilirken, Manisa Valiliği inşaatın müteahhidi ve yapımcı firma hakkında inceleme başlattı.
İnşaat çalışması sırasında yan bina kaydı, vatandaşlar tahliye edildi
06.02.2020 - 15:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma yaşanan yan bina boşaltıldı.
Etiketler : Manisa,
679683 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679683.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER