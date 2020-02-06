Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Urgan Mahallesi taş ocakları mevkinde vatandaşlar yol kenarında bulunan alanda insana ait kemik parçaları görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kemik parçalarının bulunduğu alanı emniyet şeridi ile kapattı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri kemiklerin bulunduğu alanda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Bulunan kemik parçalarının incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Kemik parçalarının 11 yıl önce tek başına kaldığı evden yakınlarına haber vermeden ayrılan ve o zaman 28 yaşında olan Gülnaz Soydoğan'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.