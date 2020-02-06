Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabiri Özkan Bilgin, üç gündür bölgede yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktarmak için meslektaşlarıyla çok zor şartlarda görev yaptıklarını söyledi.

Bölgede iki kez çığ düşmesine tanıklık ettiklerini belirten Bilgin, "Burada çok zor şartlarda ve çok acı karelere tanıklık ettik. Bu fotoğraf da onlardan sadece birisiydi. Çektiğimiz görselleri olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki internetin çektiği noktada servis etmeye çalışıyorduk. Bölgede çektiğim görüntüleri geçmek için döndüğüm sırada bir askerin hıçkıra hıçkıra ağladığını gördüm. Bir kare fotoğrafını çektim ancak olay yeriyle bütünleştirip çekersem daha iyi bir etki oluşturacağı düşüncesiyle bir de olay yeriyle bütünleşen bir fotoğrafını çektim." diye konuştu.

Fotoğraftaki askerin zaman zaman yanındaki yeleğe bakıp gözyaşı döktüğünü belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"O asker bazen çığın olduğu bölgeye bakıyordu. Çok üzücü bir andı. O fotoğrafı çekerken de yüreğim parçalandı. Fotoğrafları düzenlediğimde de gözyaşlarıma hakim olamadım. İlk kez çektiğim bir fotoğraf beni ağlattı. 11 yıldır bu meslekteyim sayısız fotoğraf çektim ama bu fotoğraf beni derinden etkiledi. Fotoğrafın bu kadar etki edeceğini tahmin etmiyordum. Anadolu Ajansı'nın çok dilli yayınıyla servis edilmesinin ardından gerek ulusal gerekse de uluslararası medyada geniş yer buldu. Gazete manşetlerine konu oldu. Keşke hiç yaşanmasaydı ve ben bu fotoğrafı çekmeseydim ama bizim de görevimiz bu. Kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın."