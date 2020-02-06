Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkiinde meydana gelen çığ faciasında arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve ikinci çığın altında kalan köy korucuları olay anını anlattı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alına Güvenlik Korucusu Orhan Aydoğan, hala olayın şokunda olduğunu bazen de hasta yatağında çığ anını yaşadığını belirterek, “Çığ bölgesinde çok zor şartlarda çalıştık. Kar yağışı ve fırtına vardı. Aynı zamanda iş makineleri de çalışıyordu. İş makineleri çalıştığı zaman bizler ateş yakıp ısınıyorduk. Aniden bir ses gelmesi üzerine ben hiçbir şey hissetmeden kendimi aşağıda buldum. Üzerimde tamamen kar vardı. Sadece sağ elim az bir şey dışarıda kalmıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise benden 5-6 metre sağ tarafıma düşmüştü. Ben elimi salladım bağırdım ama sesim çıkmadı. Gelip beni çıkardılar. Nefes almaya başladım. Yaklaşık olarak 6 dakika kar altında kaldım. Çığ bölgesine götürdüğüm askerlerin hepsi şehit oldu. Çığ altında kaldığım için bazı kaburgalarımda kırıklar meydana geldi. Bazen ise yaşadıklarımdan dolayı şok geçiriyorum. Yatamıyorum sanki o anı bir daha yaşıyorum gibi oluyor” dedi.

“Çığ altında kalan 100 kişi vardı”

Bir diğer Güvenlik Korucusu Rahmi Şavan ise aniden bir ses gelmesi ile kendisini karın içinde bulduğunu söyledi. Şavan, 20 metre sürüklendiğini belirterek şunları söyledi:

“Saat 12.00 sıralarında iş makinelerinin arkasında arama kurtarmaya yardım ediyorduk. Ses geldi arkamı döner dönmez kendimi karın içinde buldum. Yaklaşık olarak 20 metre sürüklendim. Üzerimde yarım metreye yakın kar kütleleri vardı. Kendi çabalarımla çıkmayı başardım. Çıktıktan sonra bir sivil vatandaşın ayağını gördüm. Yanına gittim hemen ellerimle kazmaya başladım. Onu çıkardıktan sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ı çıkardık. Bayağı korktuk ve şok olduk. Çıktıktan sonra bende mide bulantısı ve baş dönmesi oluştu. Çığ, olay yerinde bulunan yaklaşık 100 kişiyi ve askeri araç AFAD ve itfaiye araçlarını önüne katarak sürükledi.”

Beraberindeki 25 kişiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye gittiğini ifade eden Emir Tak isimli güvenlik korucusu da, “Bizler de dereye girdik. Geri kalan 2 cesedi çıkarmak için derede küreklerle çalıştık. Yukarıda ateş yakmışlardı. Bizler de o ateşte biraz ısındık. O sırada çığın düşmesi ile birlikte birde baktık ki derenin içindeyiz. Benim belimden yukarısı dışarıdaydı. Ben kendi imkanlarım ile çıktım ve bir arkadaşımı da kurtardım” ifadelerini kullandı.

Çığın düşme anını aklından çıkaramadığını vurgulayan Tak, “Oradaki manzara anlatılmaz. O kadar zordu. Adeta bir mahşer gibiydi. O kadar arkadaşımızı orada şehit verdik” şeklinde konuştu.