Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’da büyük zahmetle hazırlanan dut pekmezi, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra enerji deposu özelliğiyle kış aylarında da adeta şifa kaynağı oluyor. Dut pekmezinin bir kısmı, üreten ailelerce tüketilirken büyük bölümü de özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların sık yaşandığı dönemde piyasaya sürülüyor. Genellikle market, şarküteri ve aktarlarda kavanozlar içinde satılan pekmez, kışın bağışıklık sistemini güçlendirip, enerji ve besin takviyesi sağladığı için tüketicilerden rağbet görüyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memnune Şengül, içerdiği şekerin kana çabuk karışması sebebiyle enerji kaynağı pekmezin tüketilmesinin faydalı olduğunu söyledi. Mineral kaynağı da olan pekmezin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurgulayan Şengül, “Kış aylarında pekmez tüketmek hem enerji vermesi hem de vücudun yeterli ve dengeli beslenerek, grip ve nezle gibi salgın hastalıklardan korunması için önemli” diye konuştu.



HAMİLELER PEKMEZ YESİN

Özellikle kadınlarda demir eksikliğinin çok görüldüğünü belirten uzmanlar, hamile ve emzikli kadınların pekmez tüketmesini tavsiye ediyor.