Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, kent genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren başlayarak yarın öğle saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı uyarıldı. Açıklamanın tamamı şöyle: “Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan son değerlendirmelere göre; bugün havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, yarın öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın, İstanbul’da kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa), cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir. Kuvvetli cuzeybatılı rüzgârlar ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10 ila 15 derece) düşerek, önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden il genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.