İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “05.02.2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasından etkilenen 180 hastamızdan 113’ü, 07.02.2020 tarihi saat 14.00 itibari ile taburcu edilmiştir. Mevcut hastalarımızın; 13’ü yoğun bakımda olmak üzere 67’sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da durumu ağır-orta seviyededir” ifadelerine yer verildi.
Uçak kazasında yaralananlardan 113'ü taburcu edildi
07.02.2020 - 15:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, uçak kazasında yaralananların tedavi süreçleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 113 hastanın taburcu edildiği belirtildi.
Etiketler : Uçak kazası,yaralı,
679870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679870.aspx
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