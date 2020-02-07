Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğretmenevine düzenlenen operasyonda Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş, gözaltına alındı. Aynı zamanda öğretmenevi müdürü olan Yunus Memiş'in yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Memiş, daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan 1 kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı.