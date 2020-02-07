Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğretmenevine düzenlenen operasyonda Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş, gözaltına alındı. Aynı zamanda öğretmenevi müdürü olan Yunus Memiş'in yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Memiş, daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan 1 kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı.
Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş gözaltına alındı
07.02.2020 - 17:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğretmenevine düzenlenen operasyonda Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş, gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,Yunus Memiş,
679887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679887.aspx
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