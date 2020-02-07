Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin restoran ve kafe işletmeciliğini sektörünün önemli zincirlerinden Happy Moon's, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı fırsatlarını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; Tüm Happy Moon's restoranları, 14 Şubat Cuma günü, dekordan yemeklere kadar, Sevgililer Günü'nü temsilen kalp sembolü ile donatılırken, arzu eden sevgililer masalarında yer alan mizah dolu soru cevap oyunları ile yemeklerine eğlence katabilecek.

Zincir restoran, sosyal medya takipçilerine de Sevgililer Günü'ne özel bir yarışma hazırladı. 7 Şubat tarihinde başlayacak ve 14 Şubat'ta son bulacak 'Sevgililer Günü Yarışması' kapsamında 14 Happy Moon's Instagram takipçisi eşi ile birlikte yemek ödülü kazanabilecek.

Yarışma katılmak isteyenler; hesaptan yapılan paylaşımın altına, restoranda en sevdikleri yemeği yazarak ve sevgililerinin isimlerini etiketleyerek katılabilecekler. Kazananlar 14 Şubat tarihinde belli olacak.