Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mektubunda, Singapur seyahatinin ardından Japonya'ya döndüğünde, Türkiye'de meydana gelen Elazığ depremini öğrendiğini belirten Watanabe, Japonya gibi Türkiye'nin de doğal afete maruz kalmasının kendisini kaygılandırdığını ifade etti.

Watanabe, mektubunda şunları kaydetti:

"Hemen afetzedelere başsağlığı dilemek için Türkiye'ye gelmek istedim ama maalesef böyle bir imkanım yok. Bir an önce afetten etkilenen bölgenin yeniden yapılanmasının tamamlanması ve yerel sakinlerin bir daha mutluluğa kavuşmasını temenni ediyorum."

Japon vatandaş Watanabe, depremzedelere 200 bin yen yardım gönderdiğini belirterek, paranın depremden etkilenen bölgelerin yeniden imarı için kullanılmasını istediğini aktardı.

Japonya'daki öğrenciler de yardımda bulunmuştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da Twitter'dan Watanabe'nin mektubunu paylaşarak, harçlıklarını depremzedelere gönderen Japon öğrencilerden sonra Watanabe adlı Japon vatandaşın da Elazığ depremi için dayanışma göstererek, mektupla bağış zarfını Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine bıraktığını bildirdi.

Daha önce de Japonya'da öğrenciler, Elazığ depremi sonrasında, kendi aralarında topladıkları 100 bin yen (yaklaşık 6 bin Türk lirası) yardımı, içerisinde bir mektupla Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin posta kutusuna bırakmıştı.