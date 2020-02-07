Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yirmibeşler Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Pakize Çavuşoğlu'ndan iki gündür haber alamayan komşuları merak etti. Her gün cama çıkarak komşularına görünen yaşlı kadının evine giden bakkal işletmecisi zili çalmasına rağmen cevap alamayınca durumu polislere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri içeriye girdiğinde yaşlı kadını hareketsiz olarak buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Çavuşoğlu’nun astım hastalığı bulunduğu öğrenildi.