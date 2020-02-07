Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteriyor. Çatalca’da etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul Çatalca beyaza büründü
07.02.2020 - 23:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Çatalca, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul kar yağışı,çatalca,7 şubat kar yağışı,meteoroloji,
679955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679955.aspx
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