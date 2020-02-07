Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteriyor. Çatalca’da etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.