Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersevenler Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine çıkan silahlı ve taşlı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alınırken 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda bıçak ile sopaya el konuldu.