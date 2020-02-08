Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sabah saatlerinden devam etti. Kentin genelinde etkili olan kar yağışı birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, kartpostallık görüntülere sahne oldu. İstanbullular hafta sonu karla uyandı.