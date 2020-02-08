Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı eksi 2

İstanbul: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 6

Adana: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 11

Samsun: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

Trabzon: Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı 3

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı eksi 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6