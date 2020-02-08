Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1870 yılında Vakfıkebir ilçesine bağlı Fevziye (Sebla) köyünün Tonya eski karayolu kenarında Hacı Memiş tarafından biri tek, iki tanesi de çifte kurnalı olarak yaptırılan tarihi çeşmelerden ayakta kalan son çeşme de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşları ile birlikte çalındı. Tarihi çeşmenin çalınan taşları için harekete geçen Vakfıkebir İlçe Jandarma ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Bölgede yoğun bir çalışma yapan jandarma ekipleri tarafından tarihi çeşmenin taşlarını ilçedeki Karatepe mahallesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.