Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde yattıkları aynı odada tedavi gören 3 çocuk sahibi Ulutaş çiftinden önce 90 yaşındaki Yusuf Ulutaş 2 Şubat günü vefat etti. Eşi 92 yaşındaki Şöhret Ulutaş ise eşinden 5 gün sonra vefat etti. Merkeze bağlı Dörtkonak köyü sakini olan Ulutaş 5 gün önce eşinin defnedildiği köyündeki aile kabristanında eşinin yanına defnedilecek.