Gümüşhane Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde yattıkları aynı odada tedavi gören 3 çocuk sahibi Ulutaş çiftinden önce 90 yaşındaki Yusuf Ulutaş 2 Şubat günü vefat etti. Eşi 92 yaşındaki Şöhret Ulutaş ise eşinden 5 gün sonra vefat etti. Merkeze bağlı Dörtkonak köyü sakini olan Ulutaş 5 gün önce eşinin defnedildiği köyündeki aile kabristanında eşinin yanına defnedilecek.
70 yıllık kocasının yokluğuna 5 gün dayanabildi
08.02.2020 - 11:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane’de yaşayan 70 yıllık evli Yusuf ve Şöhret Ulutaş çifti hastanede tedavi gördükleri sırada beş gün içinde ard arda vefat etti.
Kaynak: İHA
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