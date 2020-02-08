Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da eşine az rastlanır manzaralar kar yağışı ile birlikte ortaya çıktı. Marmara Denizi üzerinde kar yağışı devam ederken bir yandan ise güneşin açması havadan görüntülendi. Kara bulutların üzerinde beyaz bulutlar ve güneşin ışık huzmeleri izleyenleri mest etti. Denizin üzerinde kar yağışı havadan çekilen görüntülerle belgesellik manzaralar ortaya çıkarttı. Kar yağışı İstanbul genelinde yer yer devam ederken kimi zamanda güneş kendini gösteriyor.