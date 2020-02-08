Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ilıman bir iklime sahip olan Kilis’te, aniden kar yağması vatandaşlar arasında sevinç ile karşılandı. Son olarak 3 yıl önce yoğun kar yağışının yaşandığı Kilis’te, uzun süreden beri ilk kez kar yağdı. Vatandaşlar, Kar yağmasından memnun olduklarını, uzun bir aradan sonra ilk kar yağmasının sevincini yaşadıklarını ifade ettiler.