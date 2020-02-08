Ilıman bir iklime sahip olan Kilis’te, aniden kar yağması vatandaşlar arasında sevinç ile karşılandı. Son olarak 3 yıl önce yoğun kar yağışının yaşandığı Kilis’te, uzun süreden beri ilk kez kar yağdı. Vatandaşlar, Kar yağmasından memnun olduklarını, uzun bir aradan sonra ilk kar yağmasının sevincini yaşadıklarını ifade ettiler.
3 yıl sonra ilk kar yağmasının sevincini yaşadılar
08.02.2020 - 15:55 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’e 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kilis,kar,sevinç,story_,
680089 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680089.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER