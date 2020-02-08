Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken, zaman zamanda etkili olamaya devam ediyor. Bahçelievler’de etkisini sürdüren kar yağışı aralıklarla devam ediyor.