İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken, zaman zamanda etkili olamaya devam ediyor. Bahçelievler’de etkisini sürdüren kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor
08.02.2020 - 17:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor.
Etiketler : Kar yağışı,
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