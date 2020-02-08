Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Emmanuel İfeanyi Okonyia’nın 2 yıldır kiracısı olan ev sahibi kendisinden 3 gün boyunca haber alamayınca emlakçıya haber verdi. Şişli Emek Sokak Valide Konak Apartmanı’ndaki eve giden emlakçı içeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Okonyia’nın elleriyle ayakları bağlanmış ve işkence edilmiş cesediyle karşılaşan emlakçı, ev sahibine haber verdi. Durumu öğrenen ev sahibinin 112 acil ve polis ekiplerine haber vermesi üzerdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen inceleme ekiplerinin ardından çalışmalar başladı.

DJ’İN ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Emmanuel İfeanyi Okonyia’nın ölüm haberini aldıktan sonra çok sayıda arkadaşının yaşadığı evin önüne geldi. DJ’in arkadaşlarının üzgün olduğu görülürken, bir arkadaşı sinir krizi geçirdi.

“EN SON 3 GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK”

Evinde ölü bulunan DJ’in arkadaşı olduğunu söyleyen Chinedy Gımmy “Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ben uyuyordum, bir arkadaşım beni aradı ve buraya geldim. En son 3 gün önce görüşmüştük. Bugün onu defalarca aradım ama ulaşamadım. Şimdi de onu görmeye geldim” dedi.

CİNAYETTE KISKANÇLIK ŞÜPHESİ

Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatan ekiplerin, elde edilen bulgular ışığında cinayetin kıskançlıktan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.