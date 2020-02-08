Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal yayın yapan bir gazetede çıkan haberde, yolsuzluk ve usulsüzlüğün belgelenmesi durumunda Sayıştay Başkanlığının doğrudan savcılığa suç duyurusunda bulunma yetkisinin olduğu ancak AK Parti hükümetinin Sayıştayın bu yetkisini kaldırdığı iddia edilmişti. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı, Sayıştay'ın, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 78'inci maddesine göre ceza kanunlarına göre suç teşkil eden fiiller hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ettiği belirtildi. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 78'inci maddesinin "denetim ve incelemeler sırasında suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin yöntemi"nin düzenlendiği ifade edildi. Böyle bir durumda denetçinin, delilleri toplayıp yargılama dairesinde incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına bildirdiği, ilgili dairenin 15 gün içinde yapılacak inceleme sonucunda toplanan ilk delillerin kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte görülmesi halinde, ilgili kamu idaresine veya cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verdiği kaydedildi. İşlemlerin ve sonrasındaki takip sürecinin Sayıştay Başsavcılığınca yerine getirildiği ve faaliyet raporunda bu bilgilere yer verildiği vurgulandı.

Öte yandan, suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak herkesin suç duyurusunda bulunabileceği, geçmişte CHP'li milletvekillerinin de Sayıştay raporlarında yer alan hususlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.