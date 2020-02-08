Alınan bilgiye göre, aynı evde yaşayan M.G, F.G, N.G, S.Ç. ve E.S, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Mut Devlet Hastanesine geldi. Hastanede tedavi olan şahısların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Silifke Hastanelerine sevk edilen 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı ikamette ve çevresinde inceleme başlattı.
Mut’ta 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
08.02.2020 - 21:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Mut ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mersin,mut,soba zehirlenmesi,
680140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680140.aspx
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