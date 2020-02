Türkiye Gazetesi

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında mevsimsel etkilerle birlikte, yaylalar, yüksek dağ kesimleri, ormanlık alanlar ve benzeri tehlikeli olabilecek yerlerde; gezi, seyahat, kamp veya spor aktivitelerinde bulunmak, ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak durumlara neden olmakla birlikte, kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini riske atabilmektedir. Kış şartlarının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği başta olmak üzere, herhangi bir mağduriyet yaşamaması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Abant-Sinekli Yaylası arasındaki yol Bolu Valiliğince, ilimizde ise Kardüz Yaylasına giden yol Valiliğimizce kapatılmıştır. Ayrıca, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla Bolu'dan Yedigöllere gidişi sağlayan yol Bolu Valiliği tarafından, Yığılca ilçemizden Yedigöllere giden yol ise Valiliğimiz tarafından kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.